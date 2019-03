La patronal de autobuses denuncia a Blablacar por competencia desleal

Fenebús, la patronal de los autobuses de línea, denuncia por competencia desleal a una página web que ayuda a compartir coche a ciudadanos. Las empresas se quejan de que pierden clientes, pero la web dice que ellos no cobran nada. Los conductores por su parte, se quejan también de que las instituciones llamen a compartir coche y ahora se les pongan trabas.

Es un habitual de esta alternativa. Como a Miguel, la crisis ha empujado a millones de usuarios a compartir su coche. "Vas acompañado, compartes gastos, conoces gente yincluso llegas a hacer amigos", explica Miguel.

Lo hacen a través de páginas de internet como Blablacar. Y eso roba mercado, clientes, a los autobuses, según la platronal, que ya les ha denunciado. "Se cobra un precio para colaborar en el consumo de gasolina y por otra parte se cobra un precio de mediación por parte de la agencia que ejerce esa mediación", afirma José Luis Pertierra, presidente de la patronal Fenebús. "Necesitan una autorización de la Administración, y al no contar con ella desarrollan una actividad desde nuestro punto de vista ilegal".

Pero para la plataforma solo son un tablón de anuncios sin ánimo de lucro. "No sacan beneficios y la idea es que la gente pueda aliviar el bolsillo y compartir los gastos", expresa Vicent Rosso, manager en España de Blablacar.

Esta misma mañana Miguel ha salido de Sevilla hacia Madrid con Hansi: "En tren de Madrid a Sevilla me hubiera costado 70 euros y así me ha salido por 25 euros"; explica este joven. Una solución, dicen los viajeros, para escapar de los altos precios de las empresas, que no se pueden permitir.