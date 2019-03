La mitad de los parados no cobrará ninguna prestación en 2015

Fabio forma parte de la peor estadística de los Presupuestos del Estado, la de la mitad de desempleados que no van a cobrar ninguna ayuda en 2015. Con dos hijos y en paro desde 2010 no cobra ya nada. "Los que consumen carne y pescado son los niños, nosostros no" dice Fabio Barbosa, desempleado larga duración. Un vaso de leche es la única cena de los niños.

En los centros de ayuda no alcanzan a cubrir las necesidades de los que cada vez se encuentran en una situación más grave. "Si atendemos a una 300 personas, unas 120 dentro de poco se van a quedar sin el desempleo y sin subsidio" indica Luís Fábregas, responsable de Cáritas Parroquiales. Es el caso de un joven, oculta por vergüenza su rostro porque no quiere que le vean pidiendo. Hace dos años que agotó hasta el subsidio.

Mayka tiene dos hijos y lleva más de un año en paro, cobra una ayuda de 426 euros. "Estos presupuestos son de una gran crueldad e inhumanida" dice Mayka. La mayoría de los parados sólo cobrará el subsidio que ronda los 450 euros. Sólo el 19% de los parados recibirá una prestación contributiva.