Mariano Rajoy: "Es fácil decir 'suban las pensiones', pero si no hay dinero no se puede tomar el pelo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido que los diferentes grupos políticos "no hagan política" reclamando una subida de las pensiones en línea con el IPC "si no hay recursos para ello". Aunque asegura que la situación está mejor que hace unos años, ha reclamado ir "poco a poco" para no repetir la situación de generación de "gasto público brutal" que llevó a España a la crisis económica.

Así lo ha señalado tras participar en una conferencia sobre la región del Sahel y una cumbre informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE celebrada en la sede de la Comisión Europea, en la que ha destacado que las pensiones suponen el 30% del gasto público total español y más del 40% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Rajoy ha asegurado que "entiende" los planteamientos de las personas que desean que se aumente la partida de las pensiones. "No hay nadie que no quiera que esto se produzca así", ha afirmado.

Sin embargo, ha explicado que su deber como presidente del Gobierno es "mirar por el medio y el largo plazo" y que España ya tiene "una mala experiencia en este sentido", la crisis económica de los últimos años.

Según el presidente del Gobierno, la crisis económica se produjo por generar "un gasto público brutal que no se correspondía con los ingresos", por lo que, aunque afirma que por cada nuevo pensionista hay seis personas más cotizando a la Seguridad Social, frente a los tres cotizantes que se perdían por cada pensionista en 2011, apuesta por ir "poco a poco" para que no se repita esa situación.

"Me veo obligado a pedir a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto, porque es fácil pedir que se suban las pensiones, pero si luego no hay recursos para ello, estaremos tomándole el pelo a la gente", ha apostillado.