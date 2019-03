Madrid contrata a profesores interinos en septiembre sólo para corregir exámenes

No enseña su cara porque teme que la reconozcan y haya represalias pero es una de las profesoras interinas que ha sido contratada sólo por unos días en un colegio público de Madrid: “Nos contrataban para los exámenes de septiembre y el periodo era del día uno al cinco”.

La Consejería de Educación ha asegurado a laSexta que estas contrataciones son excepcionales pero los sindicatos denuncian que es una práctica habitual: “El objetivo es los recortes, cuadrar las cuentas y por tanto eso se va a llevar la calidad de la educación por delante, la equidad por delante y también se va a llevar las condiciones laborales del profesorado que se han precarizado mucho” afirma Francisco García, secretario de la federación de enseñanza de CCOO.

Tanto que el Ministerio de Hacienda reconoce que, desde hace dos años, se han perdido más de 24.000 puestos de trabajo de profesores de enseñanzas no universitarias. Es el caso de Inma: “Empecé en el 89, terminé hace dos años y no he vuelto a trabajar nunca más” porque desde 2012 no la han llamado para trabajar. Son profesores con experiencia pero con los que no salen las cuentas.