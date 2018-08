Los inspectores de trabajo piden que se obligue por ley a registrar los horarios de los empleados para combatir el fraude de los contratos por horas

En el contrato de muchos trabajadores pone que trabajan por horas y aunque no tienen una jornada completa, sus jefes violan sus condiciones cada día. Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, explica que "están contratados por 2 y 4 horas cuando en realidad hacen 12 horas diarias".

En España, más de la mitad de los trabajadores se ven obligados a tener un contrato a tiempo parcial. Es una muestra del fraude laboral que denuncian los inspectores de trabajo, que proponen "que la jornada laboral se registre día a día por los empresarios como una obligación legal".

Solo en el primer semestre del año han aflorado más de 53.000 empleos irregulares, como el de Toni, un desempleado que con 54 años se ha quedado sin casa y sin un empleo por el que no cotizaba y que explica que "a los 4 meses es cuando me enteré de que no tenía contrato y pierdo toda la paga del año".

Los inspectores pretenden acabar con ello con las 15.000 inspecciones de trabajo que realizarán este año en España, para evitar casos como los de los falsos autónomos, que supone 500 millones de euros menos para la Seguridad Social. "No podemos imaginarnos a un chico con una bicicleta y una bolsa de color amarilla a la espalda y decir que es un emprendedor", afirma el portavoz.

A todos ellos y a los que reconocen que han sufrido precariedad les animan a denunciar su caso y no tener miedo. Además, piden medidas más eficaces y una legislación justa porque, según aseguran, esa es la manera más rápida de restablecer sus derechos laborales.