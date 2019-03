Lola Soto, autónoma: "Esta oportunidad me permite conciliar mi vida laboral y familiar"

En la situación de crisis que vive España, varias son las posibilidades que se plantean aquellos que aún no han encontrado sin hueco en el mundo laboral. Muchos de ellos deciden emigrar, pero hay quienes deciden volver para montar una empresa en España.

Lola Soto es una de las casi 1.800 mujeres que en el último año han decidido montar su propio negocio a pesar de la crisis. "Una de las pocas cosas buenas de esta situación es que los que nunca nos habíamos planteado crear un negocio lo hemos hecho por diferentes motivos", ha comentado. Además, la propietaria Mail Boxes Etc ha aclarado: "esta oportunidad me permite tener mi propio negocio y así conciliar mi vida laboral con la familiar."

Begoña Sotomayor pasó de la construcción al mostrador de una tienda sex shop. Begoña era aparejadora pero decidió apostar por uno de los sectores más rentables cuando se le acabó el subsidio por desempleo y las ayudas. Sin embargo, aunque su negocio ya genera beneficios, el riesgo forma parte de la apuesta. "Miedo he tenido, tengo y tendré pero más miedo me daba no tener trabajo". Tampoco Elena se quedó en casa cuando perdió su puesto como decoradora. Decidió montar una panaderia en la localidad madrileña de Alcorcón.

Pero ser emprendedora no es fácil, sobre todo cuando no hay ayudas para autónomos o las pocas que hay se atascan en la burocracia. "Este alquiler es inasumible, tengo 9 empleados", ha comentado. Además, ha tenido que hacer frente a la subida del IVA y a los recibos. Su tienda corre peligro si el marco laboral no cambia.