La oposición carga duramente contra Pedro Sánchez tras la carta de Bruselas por los PGE: "No hagamos el ridículo"

Advierte la Comisión Europea de un posible incumplimiento del ajuste fiscal porque el aumento del gasto es superior al autorizado y el ajuste estructural es inferior al recomendado.

Tono muy diferente el que ha empleado la Comisión con Italia. Mismo medio -una carta- en la que hablan de una "desviación significativa" de las recomendaciones dadas, sin precedentes en la historia del Pacto de Estabilidad.

Si se pone el foco en la firma, mientras la carta a España está firmada por el director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión, la carta de Italia la firma el comisario europeo de Asuntos Económicos y el mismo vicepresidente de la Comisión.

El plazo para responder a Bruselas con todas las aclaraciones termina el 22 de octubre. En el caso de España, el Gobierno le ha contestado, también a través de misiva, que tendrá encima de la mesa la información solicitada.

Desde la oposición cargan duramente: Para el Partido Popular, la carta de les da la razón. "La Comisión Europea ha dicho lo mismo que nosotros, los presupuestos no son creíbles", ha dicho el presidente de los populares, Pablo Casado

Ciudadanos reclama decoro al Gobierno para no ser el hazmerreír en Bruselas. Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ha afirmado que "las cuentas son un fake que esconden ingresos que no son reales, no hagamos el ridículo en Bruselas".

Sánchez, sin hablar expresamente de la Carta de Bruselas, asegura que su plan presupuestario es viable: "Es urgente y viable subir el salario mínimo, revertir los recortes en educación, el copago...".

Dice Pablo Casado que le da vergüenza ajena que los Presupuestos se negocien en la cárcel.

Mientras que en Podemos repiten que no debería haber políticos en las cárceles.

Los independentistas siguen pidiendo un movimiento por parte del Gobierno. Sergi Sabrià, líder de ERC en el Parlament, ha afirmado en Catalunya Radio que "si los días que se voten los PGE, los presos independentistas siguen presos, ERC votará no". Con presos, dicen, no habrá presupuestos.