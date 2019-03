Ken Segall: “La sencillez puede ofrecer mejores resultados porque el mundo es complicado"

Ken Segall, el director creativo de las agencias encargadas de la publicidad de NeXT y Apple, ha participado esta tarde en el Management & Business Summit. ATRESMEDIA, a través de su área de negocio Atres Business vuelve a traer a Madrid, por segundo año consecutivo, este gran encuentro de directivos con líderes internacionales que se ha convertido en un evento de referencia tras el gran éxito obtenido en la edición pasada.

Segall ha abordado su intervención a través de su experiencia en Apple para hablar del poder de la sencillez. El publicista, quien además de en NeXT y Apple, ha trabajado para BMW, DELL, Intel o IBM, ha afirmado que “la sencillez puede ofrecer mejores resultados porque el mundo es complicado y cuando haces algo sencillo llama la atención”. Sin embargo, para Ken Segall, “nada en este mundo es sencillo, todo requiere mucho trabajo. Lo importante es la percepción de la sencillez. Si la gente lo percibe así es que lo es”.

El ponente también ha recordado una de las campaña lanzadas por Apple: Think different. Sobre ella ha destacado su autenticidad. “A Steve no le gustaba que la publicidad sonase a publicidad, así que nos pidió una campaña que expresara la esencia de Apple”. La campaña, ha comentado Segall, ponía en valor a las personas que cambian el mundo, a los héroes. “Creemos en las personas que hacen cosas importantes”.

Otro de los grandes hitos que ha querido recordar Segall de su trayectoria en Apple fue la creación de la famosa ‘i’ para sus marcas. “Es mi gran proyecto. Todo empezó con el iMac y se ha convertido en algo ya fundacional”. El publicista ha explicado su significado: “Es ‘i’ de Internet. La primera vez que se lo presentamos a Steve, lo odió. La segunda vez, no le encantó pero empezamos a trabajar en eso. La perseverancia fue la clave”.

El creativo ha retomado, después, el concepto de la simplicidad que, según ha afirmado, “debe existir a todos los niveles”, no solo en los productos; y ha enumerado una serie de principios en los que basa la sencillez:

El primer concepto al que se ha referido Segall ha sido el de “crear amor”. “Pensábamos que la gente tenía que amar la marca, para que fuera fiel al producto también cuando lo malo sucediera”, y esto también se consigue mediante la sencillez: “La filosofía de Apple era simplificar la vida de la gente”.