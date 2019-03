Blesa sale de la cárcel: "Quiero un juez imparcial, cosa que no he tenido hasta este momento"

Asegura que no se arrepiente de nada

El expresidente de Caja Madrid ha abandonado la prisión. A su salida del centro penitenciario ha asegurado no haner tenido ningún "trato de favor", que no se "siente culpable" por el tema de las preferentes y ha arremetido contra el juez Silva diciendo que no ha "tenido un juez imparcial". Según Blesa, ha "estado acusado de dos delitos injustamente".