José Carlos Díez: "No hay ninguna medida de estímulo en lo que pide la troika"

"No sé si son buenas per se, lo que sí sé es que si no cumplimos con estas condiciones las cosas para España pueden empeorar mucho", asegura Rolf Camps, profesor de economía del IESE.

Las órdenes son claras en referencia a un aumento en impuestos como IVA y carburantes. La reforma laboral y las pensiones son otros de los puntos calientes del documento. "Es posible que los nueve millones de pensionistas vean cómo baja su pension. Si el gobierno hace esto será el mayor error de politica economica que ha tomado desde que empezo y tomo el control de Gobierno", opina Díez.

Pero hay otras medidas que no pueden pasar desapercibidas La comisión habla de conseguir una colaboración público-privada en los servicios de colocacion laboral o de coordinar distintos tipos de asistencia sanitaria. "Sobre todo las de Sanidad y las de mercado de trabajo no se entiende, hablan de eficiencia que suena bien, pero no habla de ninguna recomendación práctica", reflexiona Rolf Camps.

España tendrá que poner en marcha muchas de estas medidas antes de final de año. Si las desoye podría enfrentarse a sanciones de forma casi automática.