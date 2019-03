Jesús Terciado asegura que "es legítimo" cobrar un salario a través de sus empresas

Una semana después de que laSexta contara en exclusiva que Jesús Terciado le facturó más de 300.000 euros a Cepyme en dos años, el Presidente de la Pequeña y Mediana empresa se justifica. "Es legítimo cobrar el salario a través de mis empresas", asegura.

Queda por saber por qué si es legítimo Terciado lo negó, en repetidas ocasiones, durante varios años y en diversos escenarios. Una, en sede judicial en 2012, donde aseguró que no cobraba sueldo de la organización.

Ahora cambia completamente su versión y dice además que cobró porque lo hacían los demás. No le preguntó a nadie en la confederación si debía cobrar o no. El sueldo se lo autoimpuso. Pero eso a él no parece inquietarle.

Terciado va más allá y se atreve a contradecir a la patronal, de la que es vicepresidente, que le aseguró a laSexta Noticias que le ha abierto un expediente informativo por este asunto. Él lo niega. Y eso parece que lo hará como presidente relegido.

El próximo 25 de junio Cepyme vota a su nuevo presidente. Sólo se presenta él, así que los pequeños y medianos empresarios solo tienen la opción de elegir a jefe manchado judicialmente.