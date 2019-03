Jenaro García paga 600.000 euros de fianza y evita ingresar en prisión

El expresidente de Gowex, Jenaro García, ha pagado ya la fianza de 600.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para evitar su ingreso en prisión, aunque deberá entregar su pasaporte y no podrá abandonar el territorio nacional.

La mujer del fundador de Gowex, Florencia Maté, ha pagado mediante una transferencia desde una cuenta del Banco Popular de Luxemburgo la fianza que le impuso el magistrado a su esposo.

Asimismo, Maté ha transferido el resto del dinero depositado en esa cuenta para ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional. Según ha confesado ella misma, la cantidad que había en esa cuenta rondaba los cinco millones de euros.

El juez Pedraz dejó en libertad bajo fianza de 600.000 euros a Jenaro García el pasado 14 de julio. El magistrado le puso en libertad después de interrogarle en una comparencia en la que el principal imputado reconoció haber falseado las cuentas de Gowex durante los últimos diez años.

En un principio, el juez le dio 15 días de margen para depositar la fianza, pero finalmente Pedraz amplió este plazo a petición del fundador de la empresa de redes wifi.

Por otra parte, José Antonio Díaz Villanueva, que auditó las cuentas de Gowex, aún no ha pagado los 200.000 euros de fianza que le fijó el juez el pasado 18 de julio para no ir a la cárcel. De no hacerlo, el juez ordenará su ingreso en prisión.

En total, el magistrado mantiene imputados a Jenaro García y su mujer, la ex-consejera Florencia Maté, Díaz Villanueva, el director financiero Francisco Martínez Marugán, que ha evitado ingresar en prisión al pagar 50.000 euros de fianza, y cinco testaferros.