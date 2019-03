Hacienda conocía los gastos de las tajetas 'opacas' de Caja Madrid y no investigó

Desde su salida a Bolsa, Bankia mintió a todo el mundo. Empezando por el folleto público, presentado a sus accionistas, que mentía hasta en el apartado menos relevante.

Según ‘Cinco Días’, Bankia dijo que el consejo podía gastar 27.000 euros anuales. Sin embargo la auditoría revela que los consejeros gastaron 1.200.000 euros con sus tarjetas ‘opacas’.

Bankia falseó los gastos cuando salió a Bolsa

Precisamente, esas cuentas para la salida a Bolsa fueron elaboradas y auditadas por Deloitte. La firma, que debía garantizar la veracidad de esas cuentas, exigió por contrato lavarse las manos en caso de apuros. "Mantener indemne a nuestra firma y a nuestro personal de cualquier responsabilidad y costes que puedan derivarse de los servicios contemplados", rezaba el contrato de Deloitte.

En esta espiral de mentiras y ocultamiento aparece Hacienda

El diario ‘El País’ afirma que un inspector de la Agencia Tributaria detectó en 2007 gastos de consejeros que no eran de representación y por tanto no deducibles. La Agencia Tributaria lo resolvió sancionando esos gastos con una recargo del 20%, pero no investigó más. Preguntada sobre esto asunto, la Agencia Tributaria ha afirmado que los supuestos gastos de las tarjetas opacas eran totalmente indetectables.