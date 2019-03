Los griegos deciden en un referéndum clave su futuro en la Unión Europea

Un total de 10.837.118 griegos están llamados a votar hoy en el referéndum sobre la aceptación o el rechazo de las medidas propuestas por los acreedores a cambio del desembolso del rescate.Los primeros resultados se conocerán entre las nueve y las diez hora española, según ha informado el Ministerio del Interior.

La pregunta de la consulta es la siguiente: "¿Tenemos que aceptar el proyecto de acuerdo que fue presentado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en el Eurogrupo del 25/06/2015, que se compone de dos partes y que constituyen su única propuesta?".Tras esta cuestión, la papeleta aclara que las dos partes constan de un primer documento titulado "Reforms for the completion of the Current Program and Beyond" («Reformas para la finalización del programa actual y más allá") y un segundo llamado «Preliminary Debt sustainability analysis» (Análisis preliminar de la sostenibilidad de la deuda).

Para responder, los votantes tienen que marcar con una cruz la casilla del "nai" (sí, las acepto), o del "oxi" (no las acepto).Para que el resultado del referéndum sea considerado válido, las normas exigen una participación de al menos el 40 % del electorado.La particularidad de este referéndum es que se celebra en medio de un corralito, pues Grecia cumple el séptimo día con los bancos cerrados y un catálogo de restricciones bancarias.

Según la viceministra de Finanzas, Nadia Valavani, es la primera votación de este tipo que se celebra bajo la imposición de un control de capitales. Los centros y las comisiones electorales son los mismos que en las elecciones generales del 25 de enero de este año, cuando ganó el izquierdista Syriza, y se usará el mismo censo electoral, incluyendo las actualizaciones introducidas hasta el 30 de abril.

Se han habilitado también centros electorales para votantes de categorías especiales como militares, policías y presos.La campaña electoral para esta consulta concluyó la noche del viernes con dos multitudinarias concentraciones en el centro de Atenas, en que más de 40.000 personas, según la policía, mostraron su apoyo al 'sí' y al 'no'.