Gowex desvió a Costa Rica 12 millones de euros en 2013

Mientras la burbuja de Gowex crecía durante su primer año en bolsa, la empresa de Jenaro llegó a desviar más 12 millones de beneficios a Costa Rica. Este hecho ha sido revelado en un informe de Hacienda, que no duda de cómo consiguieron el dinero.

"Se ha podido verificar una masiva falsedad y opacidad de las diferentes operaciones de compra y de venta que se producen a lo largo de los años comprobados", ha explicado Francisco Martínez Marugán en dicho informe.

Una vez diseñada la cartera de clientes, Gowex se convertía en una atractivo reclamo para los accionistas de bolsa, cuyas inversiones acababan finalmente en el país de Florencia Maté, la mujer de Jenaro.



El fraude también ha sido reconocido por el exdirector financiero de Gowex. Ante el juez Pedraz Martínez Marugán se mostró arrepentido y se presentó como un mero instrumento incapaz de acabar con las invenciones de su jefe.

"Me dijo que si decía algo se iba a encargar de que no encontrara trabajo, que era capaz de matar por su empresa y yo ya no vi salida", ha señalado el exdirector financiero de la empresa de Jenaro.

Así describe Martínez Marugán a Jenaro, al que califica, además, de hombre violento, comparándolo con Don Quijote. De momento, las hazañas del fundador de Gowex ya han provocado el ingreso del auditor en la cárcel de Segovia.

Mentiras que algunos no consideraron fáciles de desmontar. "Con los datos de los que disponíamos no vimos riesgos suficientes como para iniciar la inspección", había declarado a finales de julio Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda.

Unas declaraciones que contradicen el informe de Hacienda. En éste se explica que, con sólo una llamada, descrubieron que los presuntos grandes clientes de Gowex no eran más que simples molinos de viento.