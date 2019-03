Miguel Ferre asegura que "no es tan anormal" que no se investigara a Gowex

CONSIDERA QUE, CON LOS DATOS QUE HABÍA, NO EXISTÍA NINGÚN RIESGO FISCAL

El secretario de Estado de Hacienda dice que no es raro que haya muchas empresas que lleven años sin se analizadas porque se ha considerado que, con los datos de los que disponía el Ministerio, no existía ningún elemento de riesgo fiscal. Por lo tanto, considera innecesario el envío de inspectores para comprobar la empresa. Sin embargo, Ferre ha añadido que se procederá a analizar las razones que hicieron que la empresa de Jenaro García no fuese investigada.