El Gobierno quiere exigir a Volkswagen la devolución de 1.000 euros por cada coche trucado

El Ministerio de Industria estudia, junto con la Abogacía del Estado, el modo de reclamar a Volkswagen las ayudas del plan PIVE -que ascendían a 1.000 euros por vehículo- y de otros programas públicos si se demuestra que los coches no cumplían los requisitos exigidos.



El titular de Industria, José Manuel Soria, ha subrayado que los compradores han sido engañados al adquirir vehículos que consideraban eficientes, por lo que la reclamación no se dirige "en modo alguno al consumidor" sino al fabricante.



Soria ha avanzado que a Volkswagen le ha parecido bien devolver las ayudas públicas concedidas para los modelos dotados con motores Euro-5 Diésel, que estaban manipulados para no reflejar correctamente las emisiones contaminantes.



"Así se lo hemos anunciado", ha dicho, "y no le ha parecido mal que se le reclame" El ministro ha recordado que los planes PIVE ofrecían a los compradores de vehículos eficientes unas ayudas de 2.000 euros, de los que "1.000 euros venían de los Presupuestos Generales del Estado".



Por otro lado, Soria ha anunciado la suspensión de la autorización al grupo Volkswagen para vender vehículos que incorporen motores con el software de emisiones manipulado. El ministro ha pedido al grupo alemán "que todos los vehículos que tengan incorporado un motor Euro-5 Diésel y que estén en stock a partir no pueden ser vendidos en España".