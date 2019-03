El Gobierno del PP de Lepe decide subirse el sueldo un 30%

El nuevo equipo de Gobierno de Lepe no lleva ni tres semanas al frente del Ayuntamiento, pero le ha faltado tiempo para subirle el sueldo a los concejales. El abandono de una edil del PP llevó al consistorio lepero, de mayoría popular, a hacer cuentas. ¿Qué hacer con el dinero que se ahorraban? Entre las múltiples opciones lo tuvieron claro: reedistribución.

El resultado: 7.000 euros al año para cada uno de sus dos tenientes de Alcalde; y 100 euros más al mes para algunos concejales, incluidos los portavoces de la oposición. La subida de sueldo está en el centro de todas las tertulias. No se puede olvidar que el consistorio arrastra una deuda superior a los 30 millones de euros, y que no hace mucho tiempo llegó al punto de no poder pagar ni el papel higiénico.