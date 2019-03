Fabra decide dejar su cargo en la Cámara de Comercio de Castellón

El expresidente del PP de Castellón y de la Diputación Carlos Fabra dejará su cargo de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón el próximo 31 de diciembre.



La decisión de Fabra se produce después de que el pasado 25 de noviembre se conociera el fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón que le condenaba a 4 años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.



Fabra, que en la actualidad ya no ocupa ningún cargo político, anunció que iba a dejar también la militancia del PP de la provincia. Sin embargo se mantuvo en el cargo de la Cámara de Comercio, cuya presidenta, Dolores Guillamón, aseguró que no iba a tomar ninguna decisión sobre la permanencia de Fabra en su cargo hasta que no hubiera sentencia firme.



Guillamón explicó entonces que el Reglamento Interno de la Cámara no contemplaba el cese del secretario general si no se producía negligencia por su parte, y añadió que los delitos por los que había condenado a Fabra eran "de su ámbito particular".