Europa alerta de la desigualdad en España: a pesar del crecimiento se disparan los trabajadores pobres

Europa advierte de la paradoja española: crece la economía pero también lo hace la desigualdad. La Comisión en su informe se detiene en un indicador, el de trabajadores en riesgo de pobreza.

Aunque España dejó atrás la recesión en 2014, los trabajadores pobres no se redujeron sino todo lo contrario, una tendencia que siguió al año siguiente. Aumentaron los empleados con dificultades económicas a pesar del fuerte crecimiento del PIB. "El informe destaca el crecimiento económico de España, es positivo al respecto", señala Montoro.

Cierto que Europa reconoce a España los logros en la recuperación, pero en el mismo informe señala que no hay que olvidar que la crisis no se ha superado. Para ilustrarlo menciona la desigualdad, que según el índice Gini no ha parado de crecer en los últimos años, situándonos ya en 52,9 sobre 100, una de las más altas de toda Europa.

Europa, para explicar el alza de la desigualdad, apunta con especial énfasis en la temporalidad. El año pasado el 25% de los contratos fueron de menos de siete días. Los expertos también destacan otro párrafo del informe, el riesgo de que se estanque el paro de larga duración.