Estudiantes excelentes siguen esperando las becas de Wert

Rosa tiene una nota media de diez con matrícula de honor y es huérfana de padre pero este año calcula que sólo recibirá unos 2.700 euros de beca. El año pasado percibió 4.000: “Ahora vivo con lo que me quedaba de la beca del año pasado, que voy reuniendo todo lo que puedo. Mis tías me mandan lo que pueden. Le debo dos meses de alquiler al chico que me alquila el piso”.

Los números no le cuadran. De momento, sólo ha recibido 1.500 euros, porque de la parte variable ni rastro. “La gente se siente engañada porque en realidad se han producido engaños. Se dijo que los alumnos excelentes iban a recibir mayores cuantías y no ha sido así” afirma Almudena Béjar, portavoz de la plataforma de afectados por las becas.

Jesús se esforzó este año para subir su media hasta el sobresaliente pero, en cambio, su beca ha bajado: “Mi padre lleva dos años casi tres en paso, mis ingresos son casi nulos, somos familia numerosa, tengo dos hermanos más pequeños, mi madre es ama de casa por lo tanto 1.000 euros menos de beca se va a notar bastante”.

También lo notará Rosa, que con matrícula de honor, pasa de cobrar 6.000 a poco más de 3.500 euros, una beca que, con su madre en paro, necesitan para sobrevivir: “Ahora mismo estamos comiendo y pagando las cosas de este dinero”.

El Ministerio de Educación no ha querido hace declaraciones a laSexta pero todos los estudiantes se quejan de los plazos, porque con el curso a punto de acabar la mayoría, dicen, aún no ha cobrado.