Estas son las medidas que se quedan sin aprobar tras el rechazo de los Presupuestos

LA CAÍDA DE LOS PRESUPUESTOS AFECTARÁ A NUESTROS BOLSILLOS

Que los Presupuestos no salgan adelante no afecta a la subida de las pensiones, ni al aumento del salario mínimo, ni al incremento del sueldo de los funcionarios. Estas medidas están aprobadas y no hay marcha atrás. Pero sin los Presupuestos, otras medidas se quedan en papel mojado.