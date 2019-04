Ryanair sólo permitirá llevar la maleta en cabina a los pasajeros que paguen 5 euros por el 'embarque prioritario'

CAMBIOS EN SU POLÍTICA DE EQUIPAJE Y EMBARQUE

Los clientes de Ryanair que no hayan pagado los 5 euros de 'embarque prioritario' sólo podrán acceder a la cabina del avión con el bolso de mano, pero no con la maleta. En caso de no pagar esta tasa extra, el segundo bulto de equipaje ("el bulto más voluminoso") será bajado a la bodega del avión, sin coste, desde la puerta de embarque.