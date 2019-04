El Supremo dice que las cláusulas suelo son válidas si el Banco las negoció individualmente con el cliente

DECISIÓN DE LA JUSTICIA

Por primera vez, el Tribunal Supremo da la razón a una entidad, Caja Rural de Teruel, al considerar que la cláusula no estaba "enmascarada". No obstante, los expertos aseguran que esto no es lo habitual, sino que en la mayoría de casos, como dictó Bruselas, se firmaron de forma abusiva, sin transparencia.