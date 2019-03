Dimite el secretario general de UGT-Madrid por el escándalo de las tarjetas

El secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, ha presentado su dimisión al secretario general del sindicato, Cándido Méndez, tras aparecer su nombre entre los consejeros de Caja Madrid que habrían usado fraudulentamente tarjetas de crédito de la empresa para gastos privados por un importe superior a los 15 millones de euros.



Así lo ha anunciado el propio Méndez durante un acto en la sede de UGT de Mérida, a donde ha acudido a la inauguración de la XIII Escuela de Verano del sindicato.



Martínez señalaba previamente que su dimisión era una "posibilidad muy razonable" aunque aclaró que desde la Ejecutiva Confederal de UGT no habñia recibido ninguna petición de dimisión. No obstante, se lo estaba planteando desde el punto de vista "personal".



"Estoy reflexionando de manera muy profunda sobre la posibilidad de presentar mi dimisión, no porque considere que hay motivos objetivos, pero hay sinceramente una presión injustificada sobre mi organización en base de una actuación y de una presencia mía en el consejo de Caja Madrid y estoy valorando la posibilidad de presentar mi dimisión", aseguraba.



Sobre los gastos que ha tenido con la supuesta 'tarjeta b', Martínez explicó que están relacionados con actividades de su papel como consejero en el Consejo de administración y que no la ha utilizado para tener a su disposición efectivo. "He hecho un uso de tarjeta razonable y razonado como consejero de Caja Madrid", aseveraba.