La DGT advierte del riesgo que suponen los vehículos antiguos en las carreteras

Un equipo de laSexta Noticias ha estado en un concesionario 'low cost' en Castellón. En él no importa la edad. Su dueño, Bartolomé Santillana, asegura que los clientes tienen menos reparos en comprar coches viejos porque los nuevos no están a su alcance. Santillana explica que "se intenta salir del paso con poco dinero".



Los fabricantes confirman que, desde que empezó la crisis, los coches no han dejado de envejecer. Han pasado de tener ocho años de media en 2008 a superar los 11 y medio en la actualidad. De hecho, uno de cada cuatro tiene más de 15 años. Los conductores no cambian de coche hasta que no les queda más remedio.



Los coches pasan menos revisiones y eso se nota en la ITV. Ni los descuentos de los fabricantes, ni los planes PIVE del Gobierno han conseguido que rejuvenezca la flota de vehículos. Muchos clientes, cuando se atreven a comprar, ni miran los coches nuevos.



Un peligro para la seguridad que preocupa mucho a la Dirección General de Tráfico. María Seguí, directora de la DGT, afirma que "estadísticamente, un vehículo de 10 a 15 años multiplica por 5 el riesgo de muerte". No sólo eso, los coches antiguos contaminan un 95% más.