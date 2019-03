El Defensor del Paciente denuncia 800 muertes por los recortes sanitarios

Asociación El Defensor del Paciente denuncia que durante el pasado año las "negligencias sanitarias en España se ha multiplicado considerablemente, producto de la política austera de recortes que ha llevado a cabo la mayoría de las comunidades autónomas".



Según el balance anual correspondiente al pasado año, la asociación recibió 14.307 casos (525 más que en 2012), lo que supone un aumento de 3,6%. De ellos, 798 fueron con resultado de muerte, es decir, 106 casos más que en 2012 (un incremento del 13%). No obstante, la asociación puntualiza que "estos casos hay que considerarlos como presuntos mientras que los tribunales no dictaminen".



"Detrás de esos números hay muchísimas personas que están sufriendo mucho", ha afirmado la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, quien ha defendido durante la presentación de la Memoria 2013 que la Administración "actúa con maldad".



Estas cifras, de las que culpa a "la Administración sanitaria", se deben principalmente según la asociación a "la pérdida de calidad asistencial", no así a los profesionales, "que intentan hacer su trabajo lo mejor posible, pero están sobrecargados, se les ha restringido sus salarios, cuentan con menos recursos y soportan una presión severa".



En este sentido, consideran que "la coherencia en la gestión brilla por su ausencia, ya que cuando la Ministra de Sanidad se reúne con los diferentes Consejeros de Salud, no cabe duda que el objetivo es buscar fórmulas para fastidiar al paciente", y cita como "metástasis del sistema" el copago para los medicamentos de los pensionistas, exclusión de colectivos de población de la cobertura del sistema sanitario, fraccionamiento de la cartera de servicios financiados y prestados por la sanidad pública, vinculación del derecho a la asistencia dependiendo de las cotizaciones laborales, etc, "que afectan a los más desfavorecidos".



El informe vuelve a publicar los diez hospitales que más reclamaciones ha recibido la asociación por parte de los pacientes por sus servicios de Urgencias. Así, por orden de reclamaciones el primero es el Complejo Hospital Virgen de la Macarena (Sevilla), el Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza), el Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío (Sevilla) y el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Galicia).



Analizando el estado de las listas de espera, según sus estimaciones, en la actualidad, 623.800 pacientes se encuentran a la espera de una intervención quirúrgica. Y la demora media para las operaciones alcanza ya los 100 días. Del mismo modo, por regiones Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias y Galicia y son las peor paradas. Igualmente destacan el notable empeoramiento que han sufrido comunidades como Madrid y Andalucía, muy equidistantes también con Castilla y León.



En cuanto a los servicios y patologías más denunciadas en 2013, tras las listas de espera, se encuentran la relacionadas con el servicio de Cirugía general, seguido de Traumatología; Urgencias, Ginecología y Obstetricia; transporte sanitario y ambulancias (112 y 061); odontología y máxilofacial; la no entrega de historia clínica e informes médicos; Oncología, y, finalmente, Cirugía plástica, reparadora y estética.



Por comunidades autónomas, Madrid es la que más reclamaciones tiene con 3.601 casos; le sigue Andalucía (2.113 casos); Cataluña 2.024 casos); la Comunidad Valenciana (1.370 Casos); Galicia (755 casos); Castilla y León (680 casos); Castilla-La Mancha (665 casos); Murcia (572 casos); País Vasco (519 casos); Canarias (388 casos); Aragón (371 casos); Asturias (301 casos); Extremadura (281 casos); Baleares (263 casos); Cantabria (217 casos), Navarra (82 casos), La Rioja (82 casos) y las ciudades autonómicas de Ceuta (16 casos) y Melilla (7 casos).