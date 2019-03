Los cumpleaños de Blesa, un derroche de gastos pagados con las 'tarjetas opacas'

Hay fechas y fechas y la de del cumpleños no se olvida. Miguel Blesa cumple el 8 de agosto y tiró de tarjeta 'black' de Caja Madrid para celebrarlo. En 2007 Blesa pagó dos vuelos para ir de Safari y en 2009 sacó 600 euros de un cajero. Además, también disfrutó de estancias en lujosos hoteles por un importe de 76.000 euros.



José Antonio Moral Santín, cumple años en abril y desde 2003 a 2011, en ese mes de celebración hay decenas de movimientos: restaurantes, dinero del cajero. Al principio sólo 300 euros por día, después de 600 en 600 todas las semanas. Así no es de extrañar que sacara en total más de 300.000 euros.



Sus veranos tampoco se quedan cortos en gastos con tarjeta 'black'. En nueve años se repiten una y otra vez cargos de comidas de lujo, algún que otro vuelo, hotel y sobre todo en los últimos años, el cajero ardía. con casi 6.000 euros en 'cash' en julio y otros tantos en agosto.



Sobre Arturo Fernández, de los extractos llama la atención cómo siguió aquello de "yo me lo guiso, yo me lo como". El hombre que levantó un imperio de hostelería usó más de 8000 euros en sus propios restaurantes. Hay que marcar una fecha en los gastos con la tarjeta opaca, la de la Nochevieja de 2010 fue de récord. Aquel 31 de diciembre cargó en una Joyería a gastar otros 536 y más de 8000 euros en el Corte Inglés que dan para una gran fiesta de despedida del año.



Rodrigo Rato también debe saber de celebraciones según las cuentas que han salido a la luz. Más de 3.500 euros en bebidas alcohólicas y 2.000 y pico en salas de fiestas y pubs. Gastos sistemáticos que se cargaron hasta casi el último suspiro al frente de Bankia. A sólo unos días de dimitir como presidente hizo 16 reintegros de mil euros cada uno.