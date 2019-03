Las cuentas de Rato y Goirigolzarri "no expresaban la imagen fiel" de Bankia

SEGÚN UN INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA

Las cuentas de Rodrigo Rato y las primeras que presentó Goirigolzarri no expresan la imagen fiel de Bankia, según el Banco de España. En otras palabras, no dijeron la verdad. Los peritos que han auditado las cuentas son contundentes: dicen que presentaron un estado financiero que no se correspondía a la realidad. También hacen referencia al folleto de 2011 que sirivó para promocionar la salida a Bolsa de Bankia. Dicen que la información que recibieron los inversores también se falseó. El informe ya está en manos del juez Andreu y podría tener consecuencias inmediatas.