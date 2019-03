Los salarios siguen bajando en 2014 a pesar de la mejora del PIB

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) alcanzó los 2.474,4 euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 0,2% respecto al mismo periodo de 2013, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso interanual del coste laboral se produce después de dos trimestres consecutivos de incrementos, el más significativo durante el cuarto trimestre de 2013, cuando registró su mayor subida en cuatro años (+2,1%) por el pago de la extra de Navidad a los empleados públicos.

Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) alcanzó los 1.805,76 euros, un 0,2% menos que en el primer trimestre de 2013, mientras que los otros costes bajaron un 0,4%, hasta los 668,64 euros.

El coste salarial ordinario, es decir, sin pagos extraordinarios ni atrasados, no experimentó variación y se quedó en los 1.632,94 euros, mientras que el coste laboral por hora efectiva se situó en 18,34 euros, un 1,8% menos que en el primer trimestre de 2013, por el mayor número de horas trabajadas en estos tres meses (este año la Semana Santa se ha celebrado en abril y el año pasado en marzo).

El principal componente de los otros costes, que ascendieron a 668,64 euros en el primer trimestre, son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que se incrementaron un 1,4% en tasa interanual, hasta los 582,36 euros.

Por su parte, las percepciones no salariales, también incluidas en los otros costes, bajaron un 10,8%, hasta los 94,65 euros, debido al descenso de las indemnizaciones por despido y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, etc).