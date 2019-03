Las comunidades acogen con preocupación el recorte del 20% en las ayudas a los trasplantes

"Es motivo de preocupación y un problema". Así califica la consejera de salud andaluza el recorte del 20% en ayudas para los trasplantes: "El hecho de que haya menos personas que se puedan formar, o que la calidad de esa formación se pueda ver repercutida por la llegada de menos financiación es un problema y un motivo de preocupación".

Dice también que es una marcha atrás en la intención del Gobierno de castigar a las comunidades que incumplieran el déficit con quitarles las ayudas. Ahora perderán 500.000 euros, y aunque para la ministra no es problema: "No va a afectar en absoluto al funcionamiento de la ONT", sí que reconoce que preferiría no haberlo recortado: "Lo importante es hacer menos con más".

Ese más con menos es la misma postura de la Organización Nacional de Trasplantes. Ellos, dependientes del Ministerio de Sanidad, hablan con prudencia. Hoy han dicho que se adaptarán al presupuesto que les den: "Con la cantidad de que disponemos, podemos seguir cumpliendo bien con nuestro cometido".

Y mientras, los pacientes están preocupados, porque aseguran que este recorte sólo aumentará las listas de espera.