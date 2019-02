Ciudadanos chinos denuncian el bloqueo injustificado de sus cuentas bancarias: "Queremos hacerlo legal, sin racismo"

Los bancos reclaman de forma periódica actualizar la documentación, el DNI y las nóminas para evitar el blanqueo de capitales. Si no se hace, la cuenta se bloquea. Hui es ingeniero y, desde hace una semana, no puede utilizar su cuenta bancaria: "Llevo seis años trabajando y ahora me piden justificante para ingresar dinero", cuenta.

No pueden ingresar efectivo y tampoco pueden sacarlo. Según pasan los días, los que tienen negocios van acumulado facturas sin pagar. "Ni la tienda ni el alquiler, todo no lo puedo pagar", dice una mujer que tiene sus cuentas bloqueadas.

Anny, es traductora y ayuda a los afectados con el idioma para presentar la documentación necesaria. "¿Por qué motivo nos bloquean a todos las cuentas a la vez? Sin motivo y sin avisar", afirma esta traductora.

Se trata de un problema que se traslada también a los estudiantes. "Tengo muchos amigos que son universitarios y no pueden recibir transferencias", explica Alfredo. Desde el banco aseguran que este bloqueo se produce como medida de seguridad en la lucha contra el blanqueo de capitales.

"Tienen que actualizar la información periódicamente de todos los ciudadanos y no sólo este colectivo", defienden. Aunque esta es la versión del banco, los afectados aseguran que es un problema que se agudiza con la comunidad china. "Porque no sabemos hablar bien el español", señala un afectado. "Queremos hacerlo legal, hacemos todo igual, sin racismo", recalca Anny.