CCOO intenta justificar que sus responsables de banca cobrasen 3,7 millones en sobresueldos

Comisiones Obreras intenta justificar que sus responsables de banca cobrasen un total de 3,7 millones de euros en sobresueldos por sus tareas sindicales. Según el sindicato, cobraron esas cantidades por dedicación extraordinaria y afirman que todo es legal. En 5 años, la federación de banca de Comisiones, gastó 14 millones en viajes, comidas y reuniones.



Lo primero que quieren dejar claro desde Comisiones, es que no son sobresueldos. José María Martínez, secretario general de comercio del sindicato, ha dicho que "no hay sobresueldos, no hay pagos en b. Todo está declarado a Hacienda y cotizado".



El sindicato prefiere hablar de complementos para premiar el sacrificio y la disponibilidad de sus delegados. En total más de 100 personas se repartieron 3,7 millones en cuatro años. Todo en plena tormenta en el sector financiero, algo que llevó a moderar los complementos. Martínez sostiene que han sido "gente bastante responsable y contenida" y explica que en 2013, el máximo, el suyo, fueron 12.000 euros.



No obstante el que más dinero ha acumulado es Eduardo Alcain, que sumó 92.000 euros en cinco años. Comisiones reconoce que estas retribuciones alternativas sólo se las pueden permitir federaciones potentes, como la de banca. Lo que está en entredicho ahora es el uso de los fondos, hasta 14 millones en viajes y reuniones. El sindicato dará una rueda de prensa para explicar estas cifras.