Bruselas exige el fin de la austeridad ante el inminente paquete de reformas españolas

La era de la austeridad en Europa puede estar a punto de acabar. “Aunque fundamentalmente esta política es la correcta, creo que ha llegado a su límite porque no solo basta con estar bien diseñada, además tienen que tener un mínimo de apoyo social”, sentenciaba Durao Barroso. Los recortes no tienen el apoyo de la calle pero es que a Barroso tampoco se le escapa que no funciona.

Desde que Europa empezó a imponer ajustes en 2009, los países del sur han conseguido muy modestas reducciones en su déficit público pero en cambio, han pagado una factura brutal en crecimiento, arrastrando a la recesión a todo el continente. Por eso Bruselas toma nota y ya se plantea darnos una alegría: a España dos años más para cumplir el objetivo de déficit.

Todo un respiro para el Gobierno después de verse obligado a triplicar su propia previsión de caída para la economía española. “No hay que dramatizar con los cambios en las previsiones, la realidad es muy compleja”, explica Fernando Jiménez Latorre, secretario de Estado de Economía.

El Ejecutivo trata de quitarle importancia y ahí está la patronal, para darle ánimos. “Un equipo de ventas siempre intenta forzar la máquina y el Gobierno intentó forzar las previsiones”, explica Joan Rosell.

Bruselas ha levantado la mano pero sigue exigiendo: primero ese plan de reformas que se presentará en el próximo Consejo de Ministros. Hoy le hemos pedido una pista a Fátima Báñez, pero sin éxito.

Bruselas seguro que ya lo sabe pero el resto de españoles tendrá que esperar al próximo viernes.