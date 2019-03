La Bolsa española cae a niveles mínimos desde 2013 por el petróleo y el mercado chino

Los Reyes no han traído buenas noticias a las bolsas, especialmente a la española. El miedo y la duda en el mercado chino ha contagiado a las bolsas europeas. El Ibex ha caído por debajo de los 9.000 puntos, algo que no ocurría desde septiembre de 2013. También preocupa el desplome del petróleo, que ahora se ha situado en 32 dólares, algo que no se veía desde hace 11 años.

