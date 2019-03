Báñez: "El Gobierno no dijo que la reforma crearía empleo"

Báñez ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido a petición propia y de los grupos parlamentarios para informar de la Estrategia de emprendimiento y empleo joven y de la evolución del desempleo.

La ministra ha dicho también que ya se han firmado casi 90.000 contratos de emprendedores, que se aplican en empresas para menos de 50 trabajadores y tiene un período de prueba de un año. Estos son los dos principales ejemplos que Báñez ha dado para asegurar que se ha conseguido el objetivo de frenar a corto plazo la "sangría" del paro.

Al respecto, ha destacado que hoy el Banco de España así lo confirma. Para la ministra lo que hoy constata el organismo supervisor en su último boletín es que en 2012 se ha conseguido "amortiguar" la destrucción de empleo, a pesar de que ha sido el segundo año más duro de la crisis. No obstante, Báñez ha precisado que "no es un motivo de conformismo" y no permite al Gobierno estar satisfecho, porque hay 6 millones de parados que buscan su oportunidad.

En su opinión, se está en el punto de salida de la crisis, pero todavía queda mucho camino por recorrer. La titular de Empleo y Seguridad Social también ha resaltado que España ha ganado la "confianza" de los inversores y de los mercados. Asimismo, ha añadido que, "con humildad", hay que decir que hay "motivos para la esperanza" y que para que se materialicen hay que seguir con la agenda reformistas del Gobierno.