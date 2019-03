Ana Patricia Botín: "Tengo confianza en las instituciones y en que los partidos encontrarán la solución"

AFIRMA, SIN EMBARGO, QUE LA INCERTIDUMBRE NO AYUDA

Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, se ha referido a la situación política. No ha notado un frenazo en las inversiones, aunque admite que la inestabilidad no ayuda. "Tengo plena confianza en la fortaleza de las instituciones y en que los partidos van a encontrar las soluciones que permitan la gobernabilidad de España. Aunque es verdad que el entorno político es relevante y la incertidumbre no ayuda, creo que España está en una situación coyuntural positiva".