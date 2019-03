Unos 5.000 contribuyentes aparecerán en la primera lista de morosos de Hacienda

Montoro lleva desde 2012 diciendo que va a resolver la incógnita: "quiénes son los mayores defraudadores y morosos de la Hacienda pública".

A pesar de que el ministro quería quedar como el inflexible paladín del cobro, otra polémica medida, la amnistía fiscal, hacía temblar su legado.

La lista de defraudadores resucita tres años después, justo ahora que se acercan las elecciones. "No han tenido pudor durante la legislatura para juntar sus intereses con la Agencia", sostiene María González Veracruz, portavoz Comité electoral PSOE.

El Gobierno responde que nada más lejos de la realidad. "Tenemos que reducir el pendiente de cobro y eso pasa por sensibilizar a la sociedad entera", afirma la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás.

La primera lista incluirá 5.000 nombres que deban más de un millón. La mayoría serán empresas y sociedades, por lo que el efecto pedagógico podría diluirse.

El listado incluirá nombre y DNI, estará en la red tres meses y no se podrá indexar en buscadores. Sin embargo, no habrá lista de defraudadores, sólo se publicará su sentencia en el BOE si son condenados en firme y no han pagado su deuda.