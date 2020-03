Un hijo de David Beckham ha lanzado su primer single, 'If Everyday Was Christmas', y el vídeoclip del pequeño del exjugador del Real Madrid ya ha revolucionado las redes sociales. En él aparece junto a sus hermanos, Brooklyn, Romeo y Harper, una estampa que no ha dejado indiferente a nadie y que ha sido muy comentada.

"Qué guapos son todos los hijos de Beckham", decía un usuario en Instagram. Y es que tanto el padre como la madre de Cruz han compartido el videoclip en sus redes sociales.

"Estoy tan orgulloso de mi pequeño… Por ayudar con lo que reciba por la canción 'If Everyday Was Christmas' a la organización benéfica Make Some Noise", escribía David Beckham en su perfil de Instagram, junto a una breve pieza del videoclip.