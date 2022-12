LaSexta Deportes ha viajado a Amsterdam para entrevistar en exculisva a Sophia Flörsch tras su gravísimo accidente en Macao.

"Para ser sincersa en Macao me lo pasé muy bien en el coche y ya no se utilizará más (el coche), pero salvó mi vida. Es bueno volverlo a ver. Está completamente destrozado. Nadie podrá utilizarlo otra vez. Quizá una o dos piezas estén bien pero el resto está 'kaput'. Me salvó la vida", explica con frialdad la piloto alemana ante los restos de sumonoplaza.

"Hubo mucha suerte en el accidente, mucha suerte junta y creo que tengo unos ángeles que me cuidan. Soy la misma persona de antes", indica Flörsch a Jorge Vicente, periodista de laSexta Deportes

Flörsch vuelve a pilotar en el simular tras el accidente

LaSexta Deportes fue testigo de cómo Flörsch se subía al simular por primera vez tras su accidente en Macao.

"Es muy bueno estar de vuelta, es muy bueno preparar la temporada de nuevo. Estoy completamente bien, no me duele nada y soy capaz de hacer de todo. Estoy entrenando duro para estar preparada para la nueva temporada", afirma Flörsch.

