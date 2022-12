Las jugadoras del Terrassa hicieron una sentada en medio del campo después de que su partido tuviese que ser suspendido. Según el acta arbitral, la colegiada paró el encuentro debido a los insultos del equipo masculino. "Iros a la cocina, a fregar, sois una mierda, sois una guarra", recoge el acta.

Desde las redes sociales, las jugadoras no se pueden creer que todavía sigan pasando estas cosas. El club lo lamenta y un día después ha anunciado que retira de la competición al equipo de veteranos.

Jordi Batalla, presidente de los veterano, afirma que "lo que está en el acta no es cierto". Mientras, los jugadores se justifican: "Ellas nos contestaron, nos llamaron viejos y nos dijeron 'no os metáis donde no os toca'".