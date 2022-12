El PSG se plantea por primera vez vender a Neymar el próximo verano. José Álvarez adelantó en exclusiva en 'El Chiriguito' que le club parisino estudia por primera vez la posibilidad de vender al delantero brasileño desde su llegada a París en 2017.

Y es que la decisión de no operarse de su pie derecho no ha gustado en el PSG. El club parisino entiende que el brasileño podría llegar a la eliminatoria de cuartos de Champions si pasa por el quirófano, pero Neymar no piensa igual.

La decisión de Neymar habría sido, como explica José Álvarez, el detonante para que el PSG ponga encima de la mesa la posibilidad de vender al delantero.