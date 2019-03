¿Hay discriminación a la mujer en el deporte? Ellas responden: "Decian que me tenían que dar patadas para no poder regatear a sus hijos"

Ana Peleteiro, Lourdes Alameda y Analú Martínez cuentan ha sido y es su lucha por la igualdad en el deporte. Para ninguna ha sido fácil llegar hasta donde están hoy, pero tienen momentos que hacen que merezca la pena.

"Lo que más me ilusión me hace es escuchar a un niño cuando dice: 'Mamá quiero saltar como Ana Peleteiro'", reconoce la atleta, que agradece que en su disciplina no existan tantas diferencias entre hombres y mujeres, aunque cree que la repercusión mediática de los triunfos no es la misma.

"Sí que el año pasado, que yo fui tercera del mundo y Óscar Husillos fue campeón del mundo y lo descalificaron, tuvo muchísima más repercusión su descalificación que a lo mejor mi medalla ¿Está bien? Pues no, pero al final la sociedad es lo que pide. Tampoco vamos a poder cambiarlo todo desde ahora. Hay que ir poco a poco", analiza.

Analú Martínez, única jugadora profesional de Guatemala, cree que "hay mucha diferencia entre el fútbol masculino y el femenino", recordando sus duros comienzos: "Los padres de los chicos me decían cosas, que era una marimacho, que me tenían que dar patadas para no poder regatear a sus hijos...".

Lourdes Alameda, por su parte, denuncia los comentarios que aseguran que "el rugby femenino ni es rugby ni es femenino". "Creo que me da más pena de lo que me afecta personalmente, por eso aún queda mucho por hacer", afirma.