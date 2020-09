Correr por un desfiladero completamente lleno de rocas mientras tu cámara GoPro lo registra todo. Si uno se asomara a calcular la altura de la caída del sendero por el que corre Kilian Jornet, probablemente le entrarían los sudores fríos. Pero ese no es el caso de este conocido corredor y esquiador de élite, que tiene acostumbrados a sus seguidores en redes sociales a vídeos de auténtico infarto.

Su última hazaña muestra una atrevida carrera por un paisaje que, según el deportista —que actualmente vive en Noruega—, es de sus preferidos: “Aquí uno de mis senderos caseros favoritos. No es plano ni técnico, pero no lo recomiendo para aquellos que tienen miedo a las alturas”, escribe en su cuenta de Facebook. Las reacciones al vídeo no tardaron en llegar, con muchos de los seguidores incrédulos antes las imágenes: “¿Quién en su sano juicio se atrevería a tan siquiera caminar por ahí?”, espeta un usuario.

Jornet se caracteriza por los retos extremos, principalmente vinculados a la resistencia. En 2017 llevó a cabo una doble ascensión al Everest en solitario, aunque a principios de 2018 tuvo que lidiar con dos lesiones: una en los hombros y otra a raíz de una fractura de peroné, como relata en su página web.

No obstante, este corredor, conocido especialmente desde 2008 (fue el participante más joven en ganar la mítica carrera Ultra Trail del Mont Blanc), en la actualidad es capaz de hacer “carreras largas y cortas, kilómetros verticales, carreras de esquí de montaña, travesías y ascensos a cumbres”, como escribe.

Hasta el momento Jornet ha lanzado cuatro películas documentales sobre sus travesías por el Everest, Noruega y demás parajes naturales. Su último atrevimiento ha sido esta vertiginosa carrera por un sendero, pero de buen seguro que dejará consigo más aventuras.