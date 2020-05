Floyd Mayweather es un boxeador retirado. Un boxeador retirado que volvería a tomar los guantes si detrás de un combate no hubiera solo un interesante rival, sino también un inmenso fajo de billetes verdes. "Si voy a hacer algo tiene que valer la pena", dijo en 'Fight Hype'.

"No voy a pelear con boxeadores, lo digo de nuevo. Disfruto de mi retiro. Eso sí, si veo la opción de entretener, de pasarlo bien y de ganar 600 millones, ¿por qué no?", afirmó.

Eso abre la puerta a luchadores de otras categorías, como fue en su día McGregor y como puede volver a serlo: "Lo haría de nuevo. Es entretenimiento y es negocio. No podía vencerme, pero peleó para ser el luchador MMA que más dinero ha ganado".

"Hay que ser inteligente y hacer como hicimos nosotros. No quiero ser como mi tío y otros boxeadores que no saben cuándo dejarlo", siguió Mayweather.

Así, dijo 'no' a una pelea con Adrien Broner: "No voy a pelear con él. Voy al gimnasio porque no está de más mantenerse en forma. Ahora entreno a otros y me divierto".