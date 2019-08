La actitud de Nick Kyrgios ya está empezando a cansar a la afición al tenis. Tras la reacción de su rival en un partido diciendo si iba a hacer su "puto show" o si iba a jugar al tenis, el público ha silbado al australiano en su enésimo circo.

Y es que ya no le pasan una al tenista, que faltó y no precisamente poco el respeto a los presentes en su primer partido en el US Open.

El australiano cogió una toalla, se la pasó por todo su cuerpo, y con todo es todo su cuerpo, escupió sobre ella y luego la lanzó a las gradas.

