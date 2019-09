Ferrer tiene claro que la carrera por ser el mejor tenista de la historia es entre dos: "Nadal y Federer sin duda lo son". Para Toni Nadal, sí que hay uno de los dos que está por encima.

"De momento, el mejor de la historia es Federer. Los números así lo avalan", comenta, aunque revela que Nadal está "muy cerca" del suizo.

Él prefiere no entrar al debate: "Estoy dentro de la Historia del tenis, pero no sé en qué escalón. Y no seré yo el que me ponga en un sitio o en otro".