Carlos Alcaraz tiene un objetivo. Tiene en su mente sumar un nuevo Grand Slam. Porque quiere más. Quiere otro más al que ya tiene. A ese US Open que pide a gritos tener un compañero a su lado. Tras Australia, la siguiente cita en el calendario para el de El Palmar es Roland Garros... y para llegar a tope hay que jugar en tierra.

Hay que estar en torneos como el Godó, uno de los grandes clásicos del circuito del tenis y para que el que el murciano llega como uno de los grandes nombres. Sí, hay otros, pero aparte de los que están la noticia es quién es el que falta.

Porque Rafa Nadal se lo pierde. No llega el balear, que sigue renqueante de sus problemas físicos y que será una de las más sensibles ausencias de la cita en la arcilla.

"Quiero ver a los mejores en cada torneo. Es una pena no poder disfrutar de su tenis", lamenta Alcaraz en palabras ante los medios.

En ese sentido, él será de los mejores que haya en Barcelona: "El salto que he pegado es por la madurez, por la capacidad que tengo de leer las cosas en pista".

"A nivel de golpes me siento igual... pero todos los jugadores que están en el cuadro pueden ganarme. Que no estén Nadal y Medvedev no hace que me sienta más favorito", insiste.

Y habla de esa nueva rivalidad que está surgiendo en el tenis: "Espero que lo que tengo con Sinner sea como el 'Big Three'. Nos llevamos muy bien fuera de la pista".

"Cuando jugamos es muy divertido. Hemos tenido peleas por cosas muy importantes", cuenta Alcaraz.