En unas pocas semanas atenderemos a un momento que seguro que se convertirá en historia de nuestro deporte.

Rafa Nadal, tras una carrera repleta de éxitos, colgará la raqueta en las finales de la Copa Davis que se disputarán en Málaga.

Las entradas en reventa están completamente disparadas y nadie quiere perderse la despedida de una leyenda.

Sin embargo, alguien que ha sido clave a lo largo de su carrera no podrá presenciar tal momento.

Toni Nadal, tío y exentrenador del balear, ha explicado en 'Radio Marca' que no podrá asistir a la Copa Davis debido a que tiene compromisos laborales.

"Sabía que en un momento u otro tenía que llegar ese día de retirada final. Saber que nunca más le vamos a ver en una competición pues la emoción estará ahí, pero ya llevo tiempo haciéndome a la idea. Voy a faltar porque esos días tengo trabajo y tengo que estar en Roma", ha señalado.

Eso sí, Toni asegura que ha visto a Rafa entrenando como hacía mucho que no le veía.

"Le he visto entrenar estos días y yo he visto entrenar a muy alto nivel, hacía tiempo que lo veía entrenar tan bien, pero hay que esperar y ver porque entrenar no es lo mismo que la competición", ha añadido.