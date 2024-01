Imagen delicada la que se ha visto tras el encuentro de primera ronda entre Jack Draper y Marcos Giron.

El británico ha vencido al norteamericano en cinco sets (6-4, 3-6, 4-6, 6-0 6-2)... y también a las condiciones térmicas.

El partido se ha jugado a 31 grados de temperatura y con un intenso sol arropando la pista.

Nada más terminar el encuentro, Draper se ha ido a la red para saludar a Giron y tras ello ha salido corriendo en busca de la papelera para poder vomitar.

Leo Messi gana el The Best por sorpresa

Aitana Bonmatí gana el premio The Best de la FIFA

Roncero abandona el plató con el The Best de Leo Messi: "Es una falta de respeto al fútbol"

Edu Aguirre estalla contra el 'The Best' de Leo Messi: "Es la mayor vergüenza de la historia del fútbol"

Es la primera imagen sensible que nos deja el Open de Australia, aunque las críticas de los tenistas por las condiciones de juego van en aumento. Veremos si la organización toma cartas en el asunto.

Tough going for Jack Draper out on court this morning…

(Perhaps not one to watch with your breakfast.. 🤢) #melbourne #AustralianOpen2024

pic.twitter.com/mzrddySpmm